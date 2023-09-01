Зайца из Петропавловской крепости отправили на ремонт из-за повреждения

Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, временно переехал со своего места. Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» демонтировали скульптуру для осмотра и восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Как сообщили в учреждении, во время обследования ледорезов, предохраняющих опоры моста от ледохода, мостовики заметили на ухе зайца трещину. После этого было решено отправить скульптуру на ремонт. На ее восстановление уйдет несколько недель, уточнили в «Мостотресте».

Что послужило причиной дефекта, установить не удалось. Однако при первичном осмотре памятника заметно, что он сильно страдает от «охотников на деньги», которые с помощью магнита пытаются собрать монеты, оставленные туристами. Магнит ударяется о сваи, о зайца, оставляя на нем следы. Не исключено, что ухо треснуло от подобных действий, предполагают специалисты.

Последний косметический ремонт зайца у Иоанновского моста был в 2021 году. Тогда скульптуру тоже чистили и окрашивали.

«Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также начинаются работы по ремонту Митрофаньевского моста через Обводный канал в створе Митрофаньевского проспекта. Из-за этого на переправе будет ограничено движение транспорта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте