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Коммерсантъ FM
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КНДР передала США сбежавшего рядового Трэвиса Кинга

Американский военнослужащий Трэвис Кинг, бежавший в КНДР якобы из-за унижения и расовой дискриминации, передан властям США. Как сообщает AP со ссылкой на официальных лиц США, сейчас Трэвис Кинг находится в Китае под контролем американских властей. Других подробностей не приводится.

Ранее сегодня южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о решении властей Северной Кореи передать США Трэвиса Кинга, «незаконно вторгшегося на территорию КНДР».

В середине июля 2023 года 23-летний рядовой Трэвис Кинг, проходивший службу в Южной Корее, пересек границу КНДР. До этого солдата должны были отстранить от службы и вернуть на территорию США по дисцилинарным причинам. Сообщалось, что он находился под стражей по обвинению в нападении. 18 июля ЦТАК писало, что солдат решил сбежать в КНДР из-за «антипатии к бесчеловечным издевательствам и расовой дискриминации внутри вооруженных сил США и разочарования в неравноправном американском обществе».

Подробнее — в материале «Ъ» «Перебежчик доброй воли».

Полина Мотызлевская

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