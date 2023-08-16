Перебежчик доброй воли

Если с находящимися под стражей в Иране гражданами США все более или менее ясно, то с задержанным в середине июля в Северной Корее американским военнослужащим Трэвисом Кингом ситуация неоднозначная. В Пентагоне заявляют, что продолжают добиваться его возвращения домой и не обладают информацией о том, будто бы он намерен просить убежища в КНДР или третьей стране.

Между тем во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало о предварительных итогах расследования «соответствующих органов» насчет произошедшего 18 июля. В тот день, как сообщило ЦТАК, служивший в Южной Корее рядовой армии США в ходе экскурсии в зону безопасности (то есть демилитаризованную зону между двумя Кореями) «незаконно вторгся на территорию КНДР», где и был задержан.

Из сообщения агентства следует, что американец сделал это намеренно. «Он признался, что решил перейти на сторону КНДР, выступая против бесчеловечного обращения и расовой дискриминации в армии США. Заявив, что он разочарован несправедливостью американского общества, он выразил желание просить политического убежища либо в КНДР, либо в третьей стране»,— утверждает северокорейское СМИ.

В ответ в Пентагоне заявили американскому телеканалу CNN, что не могут «проверить данные утверждения». «В центре нашего внимания остается его (Трэвиса Кинга.— “Ъ”) безопасное возвращение. Для министерства в приоритете вернуть рядового Кинга домой, и мы работаем, задействуем все возможные каналы, чтобы достичь этого»,— отметили в ведомстве.

По информации американских СМИ, Трэвис Кинг служил в Южной Корее с 2021 года. Последние недели до перехода на сторону КНДР он находился под стражей из-за нескольких проступков, совершенных во время службы (включая нападение на местного жителя и нанесение ущерба патрульному автомобилю). Родные военнослужащего рассказали СМИ, что он был в депрессии из-за внезапной гибели младшего двоюродного брата. 19 июля военного должны были перевести в США, где ему предстояло дисциплинарное разбирательство, чреватое увольнением. Однако каким-то образом он смог в последний день до предполагаемого отъезда записаться в частный ознакомительный тур в демилитаризованную зону. В экскурсии он участвовал в гражданской одежде. Власти США подтверждают, что военный пересек границу «самовольно и без разрешения».

В первые две недели северокорейские власти не комментировали факт ареста Трэвиса Кинга, однако в начале августа все же подтвердили структурам ООН, что он находится на их территории. Мать рядового Клодин Гейтс через СМИ обратилась к Пхеньяну с просьбой относиться к ее сыну гуманно и сказала, что «была бы благодарна за возможность пообщаться с ним по телефону».

Елена Черненко