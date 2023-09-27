Территория ОЭЗ «Оренбуржье» расширится вдвое

Власти Оренбургской области планируют двукратное увеличение площади Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье». Об этом сообщает правительство со ссылкой на вице-губернатора – заместителя председателя по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

Фото: Правительство Оренбургской области

Кроме того, представители региона на международной выставке «Иннопром.Казахстан» провели деловые переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ «Оренбуржье» и ТОСЭР в Новотроицке и Ясном. Чиновники достигли договоренностей с пятью компаниями из Белоруссии и Казахстана о деловом визите в Оренбургскую область. Во время него будет принято окончательное решение о локализации новых производств на площадке ОЭЗ либо ТОСЭР.

Ранее ОЭЗ «Оренбуржье» пополнилась пятью новыми резидентами. Общий объем новых инвестиций оценивается на уровне 15,8 млрд руб.

Георгий Портнов