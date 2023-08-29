ОЭЗ «Оренбуржье» пополнилась пятью новыми резидентами

Резидентами Особой экономической зоны «Оренбуржье» стали пять компаний. Об этом сообщает губернатор региона Денис Паслер.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Общий объем инвестиций новых резидентов оценивается на уровне 15,8 млрд руб. В ближайшие три года они создадут порядка 8,3 тыс. рабочих мест»,— говорится в сообщении.

Один из резидентов, завод препаративных форм «Премьера», займется на площадке ОЭЗ производством средств для защиты и подкормки растений. Предполагается, что в дальнейшем продукция заместит импортные аналоги.

Кроме того, компания «ЗМК "Агросталь"» рассчитывает наладить выпуск металлоконструкций сельхозназначения. Строительство площадки стартует осенью.

Также фирма «СоюзПереработка» намерена заняться выпуском инновационного материала для полимерного покрытия автодорог. Строительство предприятия начнется в текущем году.

Помимо прочего, два других резидента будут работать в секторе логистики и складского хозяйства. Для этого будут построены комплексы для транспортировки и хранения товаров.

Ранее сообщалось о планах новых резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» инвестировать в проекты 1,3 млрд руб.

Георгий Портнов