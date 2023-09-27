Следователи ЯНАО возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек при пожаре

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) из-за гибели трех человек во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

Напомним, ночью в среду, 27 сентября, в результате пожара в жилом деревянном доме по ул. Чапаева, 36 в Салехарде погибли три человека, также один был доставлен в больницу с ожогами. Здание было признано аварийным в 2020 году. По данным следствия, погибшими оказались три женщины 52-х, 32-х лет и 31-го года.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления точных причин пожара и смерти погибших. Будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства. Напомним, проверку по факту пожара также проводит прокуратура.

Полина Хабарова

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