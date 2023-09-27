Во время пожара в жилом доме в ЯНАО погибли три человека
Ночью в среду, 27 сентября, в результате пожара в жилом деревянном доме в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) погибли три человека, также один был доставлен в больницу с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным окружной прокуратуры, в 2020 году здание было признано аварийным.
По данным МЧС, пожар произошел около 02:00 в доме по улице Чапаева, 36. Пожарным удалось ликвидировать возгорание только спустя 2,5 часа, его площадь составила 250 кв. м. В тушении участвовали 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
В подъездах №2 и №3 было восстановлено электроснабжение после пожара. Как сообщили в прокуратуре, в квартиры этих подъездов, которые не поразило пламя, уже вернулись жильцы. Для погорельцев подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Обь», как сказано в сообщении, там уже разместили 29 человек, в том числе восемь детей.
Прокуратура начала проверку по факту пожара. По данным ведомства, пострадало пять жилых помещений, в которых зарегистрировано 14 человек. Жителей планировали расселить до конца 2028 года.
Прокуратура установит безопасность условий проживания граждан. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.