ВККС рекомендовала Василия Тарасова на второй срок на посту председателя Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Василия Тарасова на должность председателя Воронежского областного суда, сообщили в коллегии. Господин Тарасов возглавляет суд с 2017 года.

Также коллегия рассмотрела 50 заявлений претендентов, из которых 44 рекомендовала кандидатами на вакантные должности руководителей и судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Василий Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей.

Сергей Толмачев

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