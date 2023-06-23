Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВККС рекомендовала Василия Тарасова на второй срок на посту председателя Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Василия Тарасова на должность председателя Воронежского областного суда, сообщили в коллегии. Господин Тарасов возглавляет суд с 2017 года.

Также коллегия рассмотрела 50 заявлений претендентов, из которых 44 рекомендовала кандидатами на вакантные должности руководителей и судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Василий Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...