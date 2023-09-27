Петербургский суд «воскресил» прожившую 20 лет на Шри-Ланке женщину

Исчезнувшую из квартиры жительницу Санкт-Петербурга «вернули к жизни» на заседании Смольнинского районного суда города после того, как признали мертвой, передает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце прошлого века женщина решила улететь на Шри-Ланку, но о своих планах экс-супругу не рассказала. После ее исчезновения мужчина пытался найти женщину, задействовав возможности милиции. Спустя время, когда поиски не дали результатов, бывшую жену признали мертвой.

Петербурженка прожила на Шри-Ланке свыше 20 лет, но все же вернулась в родной город, где решила оспорить свой статус. В связи с этим «покойная» обратилась в суд и указала, где пребывала с 1998 по 2021 годы. В ходе разбирательств оказалось, что «умершая» жена пережила своего мужа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отправили в СИЗО мужчину, который нанес ножевые ранения сотруднику ГИБДД.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте