Суд отправил на два месяца в СИЗО ранившего полицейского в Колпино

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Олейнику, которого обвиняют по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, накануне утром Олейник напал на сотрудников ГИБДД на автобусной остановке в Колпино, находясь в состоянии опьянения. При этом, действуя умышленно, он нанес одному из полицейских не менее пяти ударов ножом в живот и шею, причинив ему телесные повреждения.

Сам обвиняемый заявил, что не помнит обстоятельств совершения преступления. А вопрос об избрании ему меры пресечения оставил на усмотрение суда.

Суд в итоге отправил его в СИЗО до 24 ноября.

«Ъ-СПб» писал о нападении на сотрудника ГИБДД в Колпино и о задержании злоумышленника. Инцидент привел к госпитализации пострадавшего полицейского.

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