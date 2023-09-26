Суд отправил на два месяца в СИЗО ранившего полицейского в Колпино
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Олейнику, которого обвиняют по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, накануне утром Олейник напал на сотрудников ГИБДД на автобусной остановке в Колпино, находясь в состоянии опьянения. При этом, действуя умышленно, он нанес одному из полицейских не менее пяти ударов ножом в живот и шею, причинив ему телесные повреждения.
Сам обвиняемый заявил, что не помнит обстоятельств совершения преступления. А вопрос об избрании ему меры пресечения оставил на усмотрение суда.
Суд в итоге отправил его в СИЗО до 24 ноября.
«Ъ-СПб» писал о нападении на сотрудника ГИБДД в Колпино и о задержании злоумышленника. Инцидент привел к госпитализации пострадавшего полицейского.