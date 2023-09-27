В Оренбуржье собрано три миллиона тонн зерна

Более 3,03 млн т зерна намолочено на 82% площади в Оренбургской области. Средняя урожайность в регионе в текущем году превысила 14 ц/га. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Количество минеральных удобрений мы увеличили с 34 тыс. т в 2019 году до 127 тыс. т в 2022-м. На полях сейчас работает 1552 комбайна, значительная часть которых не старше трех лет»,— говорится в сообщении.

В текущем году аграрии региона закупили 207 зерноуборочных, 31 кормоуборочный комбайн. Также они купили в 2023 году 207 тракторов и 529 единиц других сельхозмашин на сумму около восьми млрд руб. Месяцем ранее урожайность в регионе превысила два млн т зерна.

Георгий Портнов