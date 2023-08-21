В Оренбургской области собрали более 2 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Оренбургской области собрали более 2 млн т зерна. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

В четырех районах Оренбуржья аграрии намолотили более 100 тыс. т зерна: Курманаевском, Бузулукском, Новосергиевском и Ташлинском. Средняя урожайность зерновых культур составляет 16,2 ц/га.

Более 60% в объеме валового сбора составляют озимые зерновые. Оренбургские аграрии уже приступили к севу под урожай 2024 года.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители соседней Самарской области также намолотили 2 млн т зерна.

Андрей Сазонов