Свердловский космонавт Сергей Прокопьев вернулся на Землю после года на МКС

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев вернулся на Землю после года на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23», в котором также были космонавт Дмитрий Петелины и астронавт Франциско Рубио, в 14:17 (мск) приземлился в районе города Жезказган (Казахстан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Сергей Прокопьев возглавил 68-ю длительную экспедицию на МКС осенью прошлого года. Изначально он должен был вернуться на Землю 28 марта 2023 года, однако из-за замены корабля «Союз МС-22» на «Союз МС-23», вылет задержался на полгода. За два космических полета он набрал в сумме более 567 суток и более 55 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос.

Уральский космонавт родился в Свердловске в 1975 году. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.

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