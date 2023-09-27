Семь претендентов на пост мэра Нижнего Тагила прошли первый этап конкурса

Конкурсная комиссия думы Нижнего Тагила допустила до второго тура всех семерых кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе по отбору претендентов на пост главы города. Об это сообщили в пресс-службе думы Нижнего Тагила.

Ранее аппарат Нижнетагильской городской думы принял заявки на участие в конкурсе от семи кандидатов:

действующего мэра Владислава Пинаева,

директора компании «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никиты Ванаева,

управляющего автомойкой Федора Трачука,

начальника отдела городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрея Мельникова,

председателя профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольги Кияткиной,

атамана хутора «Нижнетагильский» Сергея Мошина,

инженера по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвиры Калугиной.

В среду конкурсная комиссия проверила достоверность документов кандидатов, наличие у них высшего образования и управленческих навыков. Второй этап конкурса по отбору претендентов на пост главы города пройдет 4 октября, на котором кандидаты представят комиссии программы развития Нижнего Тагила.

Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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