Семь претендентов на пост мэра Нижнего Тагила прошли первый этап конкурса
Конкурсная комиссия думы Нижнего Тагила допустила до второго тура всех семерых кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе по отбору претендентов на пост главы города. Об это сообщили в пресс-службе думы Нижнего Тагила.
Ранее аппарат Нижнетагильской городской думы принял заявки на участие в конкурсе от семи кандидатов:
- действующего мэра Владислава Пинаева,
- директора компании «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никиты Ванаева,
- управляющего автомойкой Федора Трачука,
- начальника отдела городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрея Мельникова,
- председателя профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольги Кияткиной,
- атамана хутора «Нижнетагильский» Сергея Мошина,
- инженера по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвиры Калугиной.
В среду конкурсная комиссия проверила достоверность документов кандидатов, наличие у них высшего образования и управленческих навыков. Второй этап конкурса по отбору претендентов на пост главы города пройдет 4 октября, на котором кандидаты представят комиссии программы развития Нижнего Тагила.
Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.