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На пост мэра Нижнего Тагила претендует семь человек

Семь человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. В пятницу, 25 августа, аппарат Нижнетагильской городской думы завершил сбор заявок.

За пост главы города намерены бороться:

  • действующий мэр Владислав Пинаев,
  • управленец из Новоуральска Никита Ванаев,
  • директор автомойки Федор Трачук,
  • начальник отдел городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников,
  • председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина,
  • инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина,
  • атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин.

Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. В комиссию по отбору кандидатов вошли председатель думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, председатель общественной палаты города Нина Титова, депутаты думы Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин. Еще четырех членов комиссии в ближайшее время представит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева.

Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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