На пост мэра Нижнего Тагила претендует семь человек

Семь человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. В пятницу, 25 августа, аппарат Нижнетагильской городской думы завершил сбор заявок.

За пост главы города намерены бороться:

действующий мэр Владислав Пинаев,

управленец из Новоуральска Никита Ванаев,

директор автомойки Федор Трачук,

начальник отдел городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников,

председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина,

инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина,

атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин.

Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. В комиссию по отбору кандидатов вошли председатель думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, председатель общественной палаты города Нина Титова, депутаты думы Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин. Еще четырех членов комиссии в ближайшее время представит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева.

Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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