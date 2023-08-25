На пост мэра Нижнего Тагила претендует семь человек

Семь человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. В пятницу, 25 августа, аппарат Нижнетагильской городской думы завершил сбор заявок.
За пост главы города намерены бороться:
- действующий мэр Владислав Пинаев,
- управленец из Новоуральска Никита Ванаев,
- директор автомойки Федор Трачук,
- начальник отдел городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников,
- председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина,
- инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина,
- атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин.
Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. В комиссию по отбору кандидатов вошли председатель думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, председатель общественной палаты города Нина Титова, депутаты думы Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин. Еще четырех членов комиссии в ближайшее время представит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева.
Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.