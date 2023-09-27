Песков отверг слова Клинтон, что ответственность за расширение НАТО лежит на РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского политика Хиллари Клинтон, которая возложила на Владимира Путина ответственность за расширение НАТО. Кремль считает, что экс-госсекретарь США подменяет понятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить с ног на голову и подменить понятия»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он напомнил, как в 2009 году госпожа Клинтон подарила глава МИД РФ Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между странами, но на ней вместо слова «перезагрузка» по ошибке написали «перегрузка». «Понятно, что это, наверное, непреднамеренная ошибка, хотя и весьма говорящая сама по себе»,— добавил господин Песков.

Представитель Кремля считает действия Владимира Путина последовательными. Он напомнил о «многочисленных волнах расширения НАТО», о приближении военной инфраструктуры альянса к российским границам, о попытках президента РФ обсудить с Западом эту ситуацию и выйти на подписание «некоего документа, проект которого был, кстати говоря, приготовлен российской стороной» и что Запад отказался обсуждать этот документ. «И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается»,— добавил пресс-секретарь.

Госпожа Клинтон во время публичного мероприятия в Госдепартаменте ранее сказала: «Защита демократии на Украине, расширение НАТО — просто в качестве отступления — жаль, Владимир, вы сами навлекли это на себя».

Россия 24 февраля 2022 года ввела войска на Украину. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. Финляндия уже получила членство в альянсе, это привело к удлинению границы НАТО с РФ в два раза.

Как расширялось НАТО — в инфографике «Ъ».