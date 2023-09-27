ФСВТС: Болгария нарушит договор, передав Украине ракеты для С-300

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России считает грубым нарушением международных обязательств планы Болгарии передать Украине ракеты для комплексов ПВО С-300. ФСВТС призвала болгарские власти пересмотреть это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМ-2 «Фаворит»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМ-2 «Фаворит»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, в соответствии со ст. 4 соглашения между правительствами РФ и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в рамках двустороннего сотрудничества, недопустима без предварительного письменного согласия РФ. Соглашение между двумя странами было заключено 5 сентября 2002 года.

«Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества»,— говорится в пресс-релизе ФСВТС (цитата по ТАСС).

Вчера, 26 сентября, комиссия по обороне Народного собрания Болгарии одобрила передачу Украине неисправных зенитных ракетных комплексов С-300. Решение было принято в связи с тем, что у Киева, в отличие от Софии, есть необходимые ресурсы для приведения ракет в пригодное состояние. Проект решения о передаче дефектных С-300 должны утвердить на общем заседании Народного собрания.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер