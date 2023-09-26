В парламенте Болгарии одобрили передачу Украине неисправных ракет С-300

Комиссия по обороне Народного собрания Болгарии одобрила передачу Украине неисправных зенитно-ракетных комплексов С-300, так как у Киева, в отличие от Софии, есть необходимые ресурсы для приведения ракет в пригодное состояние. Об этом говорится в пояснительной записке к решению о предоставлении военной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинскую армию»,— говорится в пояснительной записке. В пакет военной помощи также входят излишки патронов калибра 5,56 из запасов МВД страны.

Комитет по обороне поддержал решение, которое внесли шесть депутатов парламента, большинством голосов (11 против 4). Дальше проект решения о передаче дефектных С-300 Украине будут принимать на общем заседании Народного собрания.

В оппозиционной Социалистической партии решение комитета раскритиковали и заявили, что такой «подарок» является «национальным предательством». Там также потребовали ухода в отставку министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, который поддержал передачу Украине неисправных С-300.

«Правительству и Народному собранию следует развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее как донора для иностранных армий»,— прокомментировал решение парламентского комитета президент Болгарии Румен Радев.

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Петр Бузлаев