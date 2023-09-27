Патрушев встретился с президентом Египта ас-Сиси

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время визита в Каир был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Они поговорили о сотрудничестве России и Египта в области экономики и безопасности, а также международных проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС. Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем»,— сообщили в пресс-службе Совета Безопасности.

В Каире Николай Патрушев до этого проводил российско-египетские консультации по безопасности. Участники консультаций обсуждали ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, взаимодействие в рамках БРИКС и ООН, а также противодействие терроризму, борьбу с наркотрафиком и незаконную миграцию.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина