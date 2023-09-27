В Верхней Пышме учеников школы №3 эвакуировали из-за лжеминирования

Учеников и сотрудников школы №3 Верхней Пышмы экстренно выводили за территорию из-за сообщения о минировании. Об этом «Ъ-Урал» сообщили сотрудники 60-ого отряда городского МЧС.

По данным МЧС, было установлено, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной. Ученики и сотрудники уже вернулись в здание школы.

Напомним, ранее двух жителей Новой Ляли и Верхней Салды признали виновными по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Одного из них отправили в колонию строгого режима на шесть лет и шесть месяцев, а второго — на три года и два месяца.

Полина Хабарова

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