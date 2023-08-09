Двух свердловчан отправили в колонию строгого режима за лжеминирование

Двух жителей Свердловской области отправили в колонию строго режима из-за лжеминирования. Об этом сообщили в Telegram-канале «Антитеррор Урал». Жителей Новой Ляли и Верхней Салды признали виновными по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В первом случае гражданин России, представившись сторонником батальона ВСУ, признанного в РФ экстремистской организацией, сделал ложное сообщение о минировании городской больницы Новой Ляли и местного отдела полиции. Второй мужчина сообщил о лжеминировании ЦГБ Верхней Салды.

По данным канала, оба мужчины были ранее судимы. Один из них отправлен в колонию строгого режима на шесть лет и шесть месяцев, а второй — на три года и два месяца. Оба осужденных признали свою вину. В сообщении не указан суд, в котором был вынесен приговор.

Напомним, по данным на середину мая, с начала специальной военной операции на Украине (СВО) на территории Свердловской и Тюменской областей задержали восемь диверсионно-разведывательных групп. Всего задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. В планах диверсантов были атаки на объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

Полина Хабарова

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