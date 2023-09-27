В Ярославской области перейдут на электронные медкарты

В Ярославской области больницы в 2024 году перейдут на электронные медицинские карты. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на губернатора Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева, процесс оцифровки всех медицинских карт и занесение их в единую базу займет полгода. В этом году на эти цели направят 37 млн руб., на которые купят программно-аппаратный комплекс и оборудование для оцифровки амбулаторных медкарт.

«Оцифровка данных позволит жителям области без дополнительных действий записаться в любую медицинскую организацию региона и получить необходимую помощь»,— говорится в сообщении правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе с 1 июня работает единая электронная регистратура по номеру 122. Записаться на прием к врачу через регистратуру можно в любую поликлинику региона.

Алла Чижова