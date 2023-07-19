В Ярославской области заработал телеграм-бот для записи к врачу

В Ярославской области работу начал телеграм-бот для записи к врачу. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Кроме звонка в единую электронную регистратуру, жители региона смогут записаться к врачу с помощью телеграм-бота. Для начала необходимо прикрепить пациента к учетной записи, введя номер СНИЛС или медицинского полиса. После этого нужно будет выбрать больницу, специалиста и удобное время, поясняют в правительстве.

Как отметил губернатор Михаил Евраев, дополнительно в боте можно прикрепить данные своих родственников и записать их к врачу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе с 1 июня работает единая электронная регистратура по номеру 122. Записаться на прием к врачу через регистратуру можно в любую поликлинику региона. В день за первый месяц лета на линию поступало от 1 до 9 тыс. звонков в зависимости от дня недели.

Алла Чижова