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Коммерсантъ FM
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Обвинение снова запросило для акциониста Крисевича 5 лет колонии

Прокурор потребовал приговорить акциониста Павла Крисевича к 5 годам за акцию на Красной площади в июне 2021 года, когда тот выстрелил себе в висок из пистолета Р-411, сымитировав самоубийство. Летом гособвинение отправило дело на доследование из-за того, что суд не учел «идеологический мотив» Крисевича. В первый раз акциониста приговорили к 5 годам колонии.

«Сегодня в Тверском суде прошли прения сторон. Гособвинитель потребовал назначить Крисевичу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— сообщила адвокат Павла Крисевича.

Первоначально акциониста обвиняли в хулиганстве, совершенном с применением оружия, группой лиц, по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Однако позднее из обвинения исключили пункт о хулиганстве, совершенное группой лиц. Судья также учел тот факт, что это первое уголовное преступление Павла Крисевича.

В ходе процесса Павел Крисевич говорил, что он специально выбрал для акции место, где не было людей, а также не наводил пистолет на посторонних и не имел преступного умысла. Он стрелял из охолощенного оружия. По словам акциониста, перформанс был направлен на «устранение страха» перед «политическими репрессиями» в России.

Почти год назад, в октябре 2022 года, Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима, а через полгода, летом 2023 года, дело отправили на доследование.

Анастасия Ларина

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