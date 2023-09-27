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Коммерсантъ FM
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Иран сообщил об успешном запуске военного спутника Noor-3

Иранский военный спутник Noor-3 успешно запущен и выведен на околоземную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

Фото: IRINN / AP

Фото: IRINN / AP

«Благодаря усилиям Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции несколько минут назад спутник Noor-3 был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед". Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом»,— сказал Иса Зарепур (цитата по агентству IRNA).

Первый военный спутник серии Noor был выведен на 425-километровую орбиту в апреле 2020 года. В марте 2022 года на орбиту вышел Noor-2. По словам представителя иранского правительства Али Бахадори Джахроми, через восемь лет Иран намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг.

Милена Костерева

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