Иран сообщил об успешном запуске военного спутника Noor-3

Иранский военный спутник Noor-3 успешно запущен и выведен на околоземную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IRINN / AP Фото: IRINN / AP

«Благодаря усилиям Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции несколько минут назад спутник Noor-3 был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед". Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом»,— сказал Иса Зарепур (цитата по агентству IRNA).

Первый военный спутник серии Noor был выведен на 425-километровую орбиту в апреле 2020 года. В марте 2022 года на орбиту вышел Noor-2. По словам представителя иранского правительства Али Бахадори Джахроми, через восемь лет Иран намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг.

Милена Костерева