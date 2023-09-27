В Екатеринбурге прошла акция против строительства исправительного центра

В Екатеринбурге около 25 человек вышли на акцию протеста против строительства в микрорайоне Уктус исправительного центра для заключенных. Горожан не устраивает, что осужденные будут проживать рядом со школой. По информации «Ъ», сотрудники полиции, дежурившие на месте, задержали пожилую женщину, ее пытались отстоять другие участники акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста жителей микрорайона Уктус

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Акция протеста жителей микрорайона Уктус

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исправительный центр — специальное учреждение, создаваемое для исполнения судебных приговоров к наказанию в виде ограничения свободы. Находящиеся в исправительном центре лица имеют некоторые права, каких нет у тех, кто содержится в иных уголовно-исполнительных учреждениях, в частности, они могут с разрешения администрации на время покидать центр.

«Пешеходный маршрут учеников школы №131 пролегает непосредственно вдоль здания по улице Просторная, 1. Несмотря на то что в таких центрах отбывают наказание обычно осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей школьников»,— указано в обращении граждан, опубликованном в группе «Активисты Сосновый бор» в Telegram.

Проект центра на 196 заключенных, по информации местных СМИ, уже одобрен местными властями, которые выделили ГУФСИН здание. Однако помещения пока еще не числятся на балансе ведомства, поскольку там не завершен ремонт.

Жители Уктуса обратились к прокурору Свердловской области Борису Крылову, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову с просьбой не допустить строительства исправительного центра.

Илья Смирнов, Екатеринбург