На модернизацию систем ЖКХ в Адыгее выделили почти 681 млн рублей

На ремонт трех объектов коммунальной инфраструктуры в Адыгее выделено 680,9 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Работы проходят по региональной программе при финансовой поддержке федерального центра «Фонда развития территорий», утвержденной до 2027 года. В первую очередь приступили к реконструкции тепловых сетей Адыгейска, которые давно износились. Планируется заменить более 14,5 км трубопровода с устройством 67 тепловых камер. Завершить работы стоимостью 276 млн руб. должны в октябре 2023 года.

Остальные 344,89 млн руб. пойдут на капремонт двух центральных котельных, который начнут после реконструкции теплотрассы. Это позволит оказывать жителям города более качественные услуги по теплоснабжению.

В 2024 году также по региональной программе в Майкопе реконструируют более 27 км водовода и участок сети водоотведения по ул. Ветеранов (от ул. Железнодорожной до ул. Победы).

«Предстоит решить еще множество задач, поэтому продолжим последовательно заниматься модернизацией объектов ЖКХ, повышением качества предоставления коммунальных услуг»,— отметил Мурат Кумпилов.

Георгий Ефименко

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