Ростехнадзор установил причины гибели машиниста на «Южуралзолоте»

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование очередного несчастного случая в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). В июле на территории предприятия погиб машинист электровоза, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несчастный случай на производстве произошел 24 июля этого года. Установлено, что при доставке оборудования из электровозного депо к блоку №331 машинист электровоза совершил наезд на другого машиниста.

В ходе расследования сотрудники Ростехнадзора установили несколько причин происшествия. Так, машинист транспортировал оборудование без разрешающей подписи в бортовом журнале и без предупреждающих сигналов в начале движения электровоза. Кроме того, зафиксирована эксплуатация технического устройства с нарушением требований безопасного использования, а также неудовлетворительная организация производства работ – руководители и специалисты подразделения не контролировали процесс.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая. Кроме того, в отношении АО «ЮГК» и четырех должностных лиц будут возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности). Сотрудникам грозят штрафы в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от года до двух лет, юридическому лицу – от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Это уже второй несчастный случай со смертельным исходом на ЮГК, расследованный Ростехнадзором в этом году. В марте в шахте «Центральная» ученика машиниста погрузочно-доставочной машины насмерть придавило ковшом. Кроме того, в том же месяце в шахте «Южэуралзолот»а были травмированы два работника. По этому случаю региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровья человека).

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