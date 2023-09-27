В Самаре началась подготовка к новому этапу стройки метро

Стартовали подготовительные работы по строительству притоннельных сооружений для новой станции метро в Самаре. Речь идет о перегоне между станциями «Алабинская» и «Театральная». Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Глубина котлована во время строительства составит более 30 м. На поверхности соорудят вентиляционный киоск, который будет выполнен в стиле окружающей застройки»,— говорится в сообщении.

На указанном участке оборудуют два тоннелепроходческих комплекса, один – от ул. Галактионовской, второй – от ул. Полевой. В этом же районе появится самая глубокая точка метро на уровне 28 м. Сейчас подрядчик возводит ограждение стройплощадки.

После этого в районе стройки вырубят зеленые насаждения. Затем территория будет полностью восстановлена.

Ранее в Самаре ограничили движение из-за стройки метро. Был перекрыт участок ул. Самарской в районе пересечения с ул. Ярмарочной.

Георгий Портнов