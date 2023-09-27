Еврокомиссия начала подготовку к приему новых стран в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку перед приемом новых стран в Евросоюз, заявила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК уже начала подготовку необходимых для этого реформ, чтобы решить, как будут работать институты, бюджет и гарантии безопасности Европы после расширения ЕС.

«Новое расширение ЕС — это не только вызов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому ЕК начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик ЕС, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьером Латвии Эвикой Силиней. Трансляция велась на странице руководителя ЕК в соцсети X.

Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина в 2022 году стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Грузия в прошлом году не смогла получить статус кандидата, премьер Ираклий Гарибашвили говорил, что если его не предоставят до конца 2023 года, то это будет стратегической ошибкой. Статус кандидатов есть у Турции (с 1999 года, переговоры заморожены), Черногории (с 2010 года), Сербии (с 2012 года), Албании (с 2014 года), Северной Македонии (с 2005 года). Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС надо принять Украину и Молдавию, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока».

Подробности — в материале «Ъ» «Им и не снилось».

Леонид Уварчев, Лаура Кеффер