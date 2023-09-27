Прокуратура контролирует расследование пожара на заводе катализаторов

Ишимбайский межрайонный прокурор Алексей Романов координирует работу правоохранительных служб на месте возгорания складского строения в складском здании на территории катализаторного завода в Ишимбае, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре на улице Левый берег, 6 поступило в главное управление МЧС по Башкирии в 9:45 по местному времени. В помещении площадью 1,2 тыс. кв. м предположительно находятся химические вещества. Для тушения подано три пожарных ствола, в том числе для охлаждения расположенных поблизости строений. Информации о пострадавших не поступало.

На место происшествия для проведения замеров ПДК вредных веществ направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте