Бывший гендиректор аэропорта Красноярска Андрей Метцлер перешел в «Русал аэро»

Пост генерального директора ООО «Русал аэро» (Москва, входит в структуру «Русал») занял Андрей Метцлер, ранее возглавлявший аэропорт Красноярска. Изменения в ЕГРЮЛ отражены 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

О смене руководства в красноярском аэропорту стало известно на прошлой неделе. Генеральным директором авиапредприятия был назначен Евгений Владимиров, ранее занимавший пост заместителя гендиректора аэропорта по производству. Андрей Метцлер возглавлял аэропорт с 2015 года.

«Русал аэро» ведет деятельность холдинговых компаний, владеет 100% в иркутском ООО «Тайшетаэро», ООО «Терминал Новокузнецк», ООО «Капитал-авиа» (Сахалинская область).

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Оксана Павлова