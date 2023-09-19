Новый гендиректор назначен в аэропорту Красноярска

В руководстве ООО «Аэропорт Емельяново» (оператор международного аэропорта Красноярск) произошли изменения. Генеральным директором авиапредприятия назначен Евгений Владимиров. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора аэропорта по производству.

Евгений Владимиров родился в 1976 году. Работал с 2003 года в аэропортах Новосибирска, Тюмени, Красноярска. Начинал трудовой путь с должности механика автоколонны. В международном аэропорту Красноярск трудится с июня 2020 года.

С 2015 года аэропорт возглавлял Андрей Метцлер. «Он получил предложение занять руководящую должность в одной из структур авиатранспортной отрасли. Свою депутатскую и общественно-политическую деятельность продолжит. В ближайшее время будут объявлены подробности»,– сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе аэропорта Красноярск.

В 2022 году аэропорт обслужил около 3,09 млн человек(+13,2% к показателям 2021 года). В аэропорту поясняли ранее, что рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“.

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Оксана Павлова