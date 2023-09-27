Apple выпустила новую macOS Sonoma

Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему macOS Sonoma с функциями интерактивных виджетов и новыми приложениями Safari и «Сообщения». Также на ОС стал доступен игровой режим.

На рабочем столе теперь можно размещать интерактивные виджеты, в том числе позаимствованные прямиком у пользовательского iPhone. В ОС стали доступны новые динамические видеозаставки и скринсейверы, сменяющие друг друга, как это сделано в tvOS. В браузере Safari появился улучшенный режим приватности — теперь вкладки автоматически блокируются, когда пользователь переключается на другое приложение. Также в Safari улучшили защиту от трекеров. Благодаря новому игровому режиму обеспечивается более плавный игровой процесс, а также уменьшена задержка AirPods и игровых контроллеров. С помощью Game Porting Tool теперь можно перенести игры с Windows на macOS.

Евгений Федуненко