На Кубани возбуждено 170 дел о нарушении пожарной безопасности

На Кубани провели проверки соблюдения органами местного самоуправления требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. По выявленным нарушениям было возбуждено 170 административных дел, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани подвержены угрозе лесных пожаров 40 населенных пунктов, а угрозе ландшафтных пожаров — 264 населенных пункта, 25 садоводческих товариществ и три детских оздоровительных лагеря. Административные дела были возбуждены в связи с неисправностью или отсутствием в них источников наружного противопожарного водоснабжения и обустройством или отсутствием минерализованных полос.

«Пожароопасный сезон на Кубани обычно длится до ноября. Но и с наступлением холодов не стоит забывать о мерах противопожарной безопасности. Помним о недавнем пожаре под Геленджиком»,— сообщил замгубернатора Игорь Галась.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее поручил предусмотреть обустройство минерализованных полос на границах жилого сектора с лесным массивом. Он подчеркнул, что минерализованные полосы должны быть отражены не только в генпланах городов и станиц, но и в реальной жизни.

Георгий Ефименко

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