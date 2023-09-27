Жителям расселяемой набережной в Саратове пообещали компенсации по рынку

Владельцы недвижимости на подлежащем реновации участке набережной получат компенсации по рыночной стоимости жилья. Такое обещание губернатор Роман Бусаргин дал в своем Telegram-канале.

Ранее план застройки 110 га земли в квартале между Бабушкиными взвозом, Большой Садовой, Чернышевского и набережной утвердил градостроительный совет. Вместо частных домов, гаражей и территорий бывших и действующих предприятий чиновники планируют обустроить «рекреационное пространство», возвести конгресс-холл, аквапарк, парк аттракционов, гостиничный комплекс и другие постройки.

По словам губернатора, каждый из владельцев домов «получит компенсацию с учетом очевидных реалий и роста цен на недвижимость в целом. По каждому случаю будем работать индивидуально, и никто не останется со своими проблемами один на один», — подчеркнул господин Бусаргин.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.