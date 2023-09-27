Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орешкин: россияне потратили около $20 млрд на выездной туризм в 2022 году

Граждане России потратили порядка $20 млрд на выездной туризм в 2022 году, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, за последний год с рынка ушло много зарубежных компаний, «освободив пространство для российских товаров и услуг».

«Сейчас тот же выездной туризм — порядка $20 млрд расходов наших граждан по итогам 2022 года. У туризма, у российских городов еще очень большое пространство движения вперед»,— рассказал он на открытии образовательной программы «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития» (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Орешкин, власти занимаются регуляторикой туристической отрасли. «Чтобы, например, в тех же отелях чек-ин можно было делать без участия человека, тем самым повышая эффективность работы всей туристической инфраструктуры»,— добавил помощник президента.

В России разрабатывают аналог ЕГАИС для туристического рынка — «Электронную путевку», которая должна содержать все сведения о реализованных турах, их стоимости и часть персональных данных туристов. Перед новой попыткой ее полноценного внедрения к ее доработке присоединилась связанная со структурами «Росатома» компания «Прайм груп».

Подробности — в материале «Ъ» «"Электронная путевка" ушла на доработку».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...