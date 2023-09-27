Орешкин: россияне потратили около $20 млрд на выездной туризм в 2022 году

Граждане России потратили порядка $20 млрд на выездной туризм в 2022 году, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, за последний год с рынка ушло много зарубежных компаний, «освободив пространство для российских товаров и услуг».

«Сейчас тот же выездной туризм — порядка $20 млрд расходов наших граждан по итогам 2022 года. У туризма, у российских городов еще очень большое пространство движения вперед»,— рассказал он на открытии образовательной программы «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития» (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Орешкин, власти занимаются регуляторикой туристической отрасли. «Чтобы, например, в тех же отелях чек-ин можно было делать без участия человека, тем самым повышая эффективность работы всей туристической инфраструктуры»,— добавил помощник президента.

В России разрабатывают аналог ЕГАИС для туристического рынка — «Электронную путевку», которая должна содержать все сведения о реализованных турах, их стоимости и часть персональных данных туристов. Перед новой попыткой ее полноценного внедрения к ее доработке присоединилась связанная со структурами «Росатома» компания «Прайм груп».

Подробности — в материале «Ъ» «"Электронная путевка" ушла на доработку».

Лаура Кеффер