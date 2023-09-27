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Коммерсантъ FM
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McKinsey выплатит еще $230 млн для урегулирования опиоидного скандала в США

Консалтинговая компания McKinsey согласилась выплатить $230 млн, чтобы урегулировать иски муниципалитетов и школьных округов в рамках разбирательства на предмет обстоятельств опиоидной эпидемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, поданное в федеральный суд Сан-Франциско. Ранее McKinsey уже выплатила $640 млн для внесудебного урегулирования исков с теми же обвинениями от 49 американских штатов и округа Колумбия.

Из $230 млн муниципалитеты получат $207 млн, школьные округа — $23 млн. При этом McKinsey не признает свою вину и подчеркивает, что ее консалтинговая работа велась в рамках закона. С 2019 года компания больше не консультирует клиентов в вопросах, связанных с опиоидными препаратами. До этого компания в рамках консалтингового обслуживания советовала фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов.

Скандал с передозировками рецептурными опиоидными препаратами, включая оксикодон (торговое название OxyContin) и гидрокодон (Vicodin), разразился в США в 2010-х годах, когда стало очевидно, что масштабы передозировок сравнимы с эпидемией. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), в одном только 2014 году почти 2 млн американцев злоупотребляли рецептурными опиоидами или имели зависимость от них.

По оценкам CDC, за все время опиоидной эпидемии — то есть с 1999 по 2021 год — общее число погибших от передозировок достигло 645 тыс. К производителям и дистрибуторам опиоидных препаратов, включая компанию Purdue Pharma, поданы тысячи исков со стороны властей штатов, муниципалитетов, представителей коренного населения и т. д. Сумма внесудебных урегулирований исков по опиоидному скандалу уже превысила $51 млрд. Из них $8 млрд составил штраф, назначенный компании Purdue Pharma.

Алена Миклашевская

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