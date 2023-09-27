В Самарской области три человека пострадали в ДТП с двумя авто

Авария с участием отечественного авто и иномарки произошла в Самарской области вечером в минувший вторник, 26 сентября. Происшествие случилось в 19:00 (MSK+1) в Красноярском районе на трассе «Урал – Муханово». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации полиции, водитель 1961 года рождения за рулем автомобиля LADA Granta двигался от Хилково в направлении М5 «Урал», во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mazda 6, которой управлял автомобилист 1961 года рождения. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы водитель отечественного авто с женщиной-пассажиром 1991 года рождения. Второму автомобилисту назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Самарской области столкнулись два грузовика и бензовоз. После этого одна из машин загорелась.

Георгий Портнов