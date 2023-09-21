В Самарской области фура загорелась в ДТП с грузовиком и бензовозом

ДТП с участием двух грузовиков и бензовоза произошло в Самарской области в четверг днем. Происшествие случилось в Волжском районе на 61 км автодороги «Самара-Большая Черниговка». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По предварительной информации, у МАЗа, перевозившего муку, сломалось колесо, и он выехал на встречную полосу. После этого автомобиль столкнулся с машиной DAF с пустым полуприцепом, и оба транспортных средства по касательной задели бензовоз. В результате происшествия у МАЗа загорелась кабина, а его водитель получил травму ноги.

Пострадавшего передали медикам. На месте кроме полиции работают сотрудники МЧС. Движение на участке временно ограничено. Планируется организовать реверсивное движение.

Ранее в Самарской области столкнулись трактор и асфальтоукладчик. В результате аварии пострадал один человек.

Георгий Портнов