В Самаре глазная больница выплатит полмиллиона компенсации за неудачное лечение

Самарская областная клиническая больница имени Ерошевского выплатит пациенту компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Решение принял суд Октябрьского района региональной столицы. Оно не вступило в законную силу. Об этом сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее надзорное ведомство выяснило, что житель Самарской области пожаловался на проблемы со зрением в медучреждение. Ему диагностировали возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), субретинальную неоваскулярную мембрану (СНМ) обоих глаз и назначили лазерное лечение

После этого зрение левого глаза пациента резко ухудшилось. Проверка показала, что для лечения был избран ошибочный способ.

Показаний для него не было. Диагноз поставили с нарушениями, пациента проинформировали неверно. После этого надзорное ведомство направило в суд иск.

Георгий Портнов