В Самаре глазная больница выплатит полмиллиона компенсации за неудачное лечение
Самарская областная клиническая больница имени Ерошевского выплатит пациенту компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Решение принял суд Октябрьского района региональной столицы. Оно не вступило в законную силу. Об этом сообщает районная прокуратура.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее надзорное ведомство выяснило, что житель Самарской области пожаловался на проблемы со зрением в медучреждение. Ему диагностировали возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), субретинальную неоваскулярную мембрану (СНМ) обоих глаз и назначили лазерное лечение
После этого зрение левого глаза пациента резко ухудшилось. Проверка показала, что для лечения был избран ошибочный способ.
Показаний для него не было. Диагноз поставили с нарушениями, пациента проинформировали неверно. После этого надзорное ведомство направило в суд иск.