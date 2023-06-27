В Самаре с глазной больницы пытаются взыскать 1 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары обратилась в суд с иском к региональной офтальмологической больнице им. Ерошевского. Заявление подано в интересах пациента, который ранее проходил лазерное лечение глаз, после чего его зрение ухудшилось. Надзорное ведомство просит взыскать в пользу гражданина компенсацию морального вреда на сумму один млн руб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ранее пациент пожаловался в надзорное ведомство на некачественное оказание медицинской помощи в ГБУЗ СО «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского». Силовики провели проверку и установили, что до этого заявитель обратился в больницу с жалобами на зрение.

По итогам обследования у него диагностировали возрастную макулярную дегенерацию (ВМД) и субретинальную неоваскулярную мембрану (СНМ) обоих глаз. Медики назначили пациенту лазерное лечение, но после процедуры у него резко ухудшилось зрение левого глаза. В настоящее время иск прокуратуры находится на рассмотрении.

Георгий Портнов