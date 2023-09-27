В Ярославле анонсировали предновогоднюю программу

Перед Новым годом в Ярославле пройдут ледовое шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и балетный спектакль в сопровождении оркестра Мариинского театра, руководить которым будет дирижер Валерий Гергиев. Два предновогодних представления губернатор Михаил Евраев анонсировал в интервью телеканалу «Первый Ярославский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева, ледовое представление пройдет два-три раза. На него пригласят детей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей. Балет Мариинского театра пройдет в Ярославле в декабре в КЗЦ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в этом году на Советской площади вновь будет открыть каток, однако теперь планируется организовать возможность прокатиться вокруг храма Ильи Пророка и в Демидовском сквере.

Алла Чижова