В Ярославле на Советской площади откроют каток с дорожками вокруг храма

В Ярославле в этом году на Советской площади вновь будет открыть каток, однако теперь планируется организовать возможность прокатиться вокруг храма Ильи Пророка и в Демидовском сквере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Традицию открытия катка на Советской площади возобновили в прошлом году. Тогда каток был бесплатным, за сезон его посетили 70 тыс. человек. Он располагался прямо перед храмом Ильи Пророка, в этом году планируется сделать его уже с дорожками вокруг храма.

«Сейчас обсуждаем возможности для этого и варианты организации ледовых дорожек»,— цитирует правительство губернатора Михаила Евраева.

Кроме того, в этом году правительство намерено открыть новогодние городки с катком и ярмарками в Переславле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.

Алла Чижова