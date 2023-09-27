WSJ: западные производители анализируют причины поломок их артиллерии в боях на Украине

Гаубицы Panzerhaubitze немецкого производства ломаются на Украине при постоянном использовании, сообщили украинские военные газете The Wall Street Journal (WSJ). Производитель гаубиц Rheinmetall считает, что это связано с их слишком интенсивным использованием. Как пишет газета, некоторые военные аналитики отмечают недостаток времени на обучение украинских артиллеристов.

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил WSJ, что одним из уроков, полученных на Украине, стало понимание того, как важно иметь возможность ремонтировать вооружение на поле боя. Особенно это касается гаубиц.

Как пишет WSJ, украинские артиллеристы, которые действуют под Бахмутом (Артемовск), высоко оценивают точность и скорострельность Panzerhaubitze. По их мнению, конструкция немецких гаубиц обеспечивает лучшую защиту оружия по сравнению с другими гаубицами. Однако частое использование приводит к поломкам. Так, изданию известно, что одно из орудий загорелось и его пришлось вернуть в Германию, в другом отказала электроника.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что проблемы могут быть связаны с частым использованием орудий или отсутствием технического обслуживания. «Если они заботятся об электронике, то она работает»,— сказал господин Паппергер.

Некоторые аналитики считают, что украинских артиллеристов слишком спешили вернуть на поле боя и не дали им достаточно времени для обучения, пишет WSJ. Они прошли пятинедельную подготовку по использованию Panzerhaubitze, тогда как немецкие артиллеристы обучаются этому обычно в течение четырех месяцев. Из-за интенсивного использования ломаются и другие гаубицы. Например, изданию WSJ рассказали, что у польского орудия AHS Krab оторвало ствол.

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов сообщил, что украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70% поставленных Западом гаубиц.

Украинская армия использует 17 видов гаубиц западного и советского производства, в том числе около 200 M777 (переданы США, Канадой и Австралией), около 72 L119 (из США и Великобритании), 38 французских Caesar, 30 британских AS-90, около 22 немецких Panzerhaubitze. Используются также американские M109, польские Krab и словацкие Zuzana 2.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев