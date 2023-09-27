Татарстан сократил гранты учителям за подготовку олимпиадников

Правительство Татарстана до 86 тыс. руб. сократило сумму гранта «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление об изменениях в положение о гранте, согласно которым теперь вознаграждение учителям будет выплачиваться единовременно.

Прежде, в соответствии с принятым два года назад положением, педагогам по гранту платили в течение года — ежемесячно от 10 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от достижений их учеников на Всероссийской олимпиаде школьников. Таким образом, учитель, подготовивший победителя и четырех призеров заключительного этапа олимпиады, мог за год получить 480 тыс. руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"