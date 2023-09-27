Экс-директор челябинского горсада имени Пушкина получил условный срок

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу бывшего директора муниципального учреждения «Городской сад имени А. С. Пушкина» Игоря Клеина. Он признан виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено 7,5 года лишения свободы условно со штрафом 5 млн руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Игоря Клеина задержали в феврале прошлого года. После предъявления обвинения его отпустили под подписку о невыезде. Как установили следствие и суд, директор горсада в 2017–2021 годах получал от предпринимателей средства за незаконные действия и общее покровительство. В частности, за выдачу разрешений на торговлю и установку нестационарных торговых объектов. Сумма взяток превысила 200 тыс. руб.

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