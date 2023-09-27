Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве уральской участковой

Свердловский областной суд оставил под арестом Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей супруги-полицейской. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Мужчина, обвиняемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и незаконном обороте специальных технических средств (ст. 138.1 УК РФ), останется под стражей по 29 октября .

Напомним, тело участковой уполномоченной полиции с признаками насильственной смерти нашли в апреле прошлого года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая. В сентябре 2023 года силовики задержали Артура Русинова. По версии следствия, убийство женщины было совершено супругом из личной неприязни. По данным СМИ, вину он не признает.

Также СМИ сообщали, что во время обысков у Артура Русинова обнаружили технические устройства для слежки: жучки и скрытые видеокамеры. Мужчина якобы следил за женщинами, в том числе незнакомыми, и тайно снимал их на улице, в душе, туалете.

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