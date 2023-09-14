Подозреваемого в убийстве уральской полицейской отправили под стражу

Мужчина, обвиняемый в убийстве своей супруги-полицейской, отправлен под стражу до 30 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Свердловской области.

Напомним, тело участковой уполномоченной полиции с признаками насильственной смерти нашли в апреле прошлого года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая. 31-летняя женщина погибла не при исполнении должностных обязанностей, она находилась в декретном отпуске.

Следственный комитет и МВД установили причастность супруга участковой к ее убийству. На месте жительства и работы подозреваемого провели обыски. На протяжении расследования мужчина категорически отрицал вину, несмотря на это, следствие СКР получило веские основания для обвинения его в убийстве.

По версии следствия, убийство женщины было совершено супругом из личной неприязни. Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) с максимальным сроком лишения свободы до 15 лет, ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Ева Коршунова

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