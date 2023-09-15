Обвиняемый в убийстве уральской участковой следил за женщинами на улице

Во время обысков у Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей супруги-полицейской, силовики обнаружили технические устройства для слежки: жучки и скрытые видеокамеры. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области пишет Е1.ru. По данным издания, мужчина якобы следил за женщинами, в том числе незнакомыми, и тайно снимал их на улице, в душе, туалете.

Напомним, тело участковой уполномоченной полиции с признаками насильственной смерти нашли в апреле прошлого года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая. В сентябре 2023 года силовики задержали Артура Русинова. По версии следствия, убийство женщины было совершено супругом из личной неприязни.

Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) с максимальным сроком лишения свободы до 15 лет, ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По данным СМИ, обвиняемый не признает вину. При этом он отказывается от прохождения полиграфа.

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